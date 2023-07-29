Путин: Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил Владимир Путин на саммите «Россия — Африка».

«Если уж страны Запада хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта», — сказал президент.

Путин также отметил, что африканская мирная инициатива перекликается с китайской.