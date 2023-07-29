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Путин объяснил решение отвести войска от Киева

Путин объяснил решение отвести войска от Киева. Об этом президент заявил на саммите «Россия — Африка».

По словам Путина, Россия весной 2022 года приняла решение отвести войска от Киева по просьбе властей Украины, чтобы заключить договора в рамках мирных переговоров. Но после отвода войск, украинцы отказались от всех договоренностей.

«Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — сказал президент.