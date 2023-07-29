Илон Маск отказал ВСУ в доступе к Starlink около Крыма

Стало известно об отказе Маска предоставить ВСУ доступ к Starlink около Крыма. Об этом пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

ВСУ используют сеть Starlink, принадлежащую американскому бизнесмену Илону Маску. Однако в некоторых случаях он ограничивает доступ украинским военным.

Например, журналисты пишут, что в прошлом году Маск отказался предоставлять ВСУ доступ к интернету от Starlink вблизи Крыма. Военные с его помощью должны были отправить дрон со взрывчаткой к российским кораблям в Черном море.

СМИ отмечает, что в феврале 2023 года Маск в своем Twitter подчеркнул, что не позволяет Украине использовать Starlink для дальних ударов беспилотниками.