В Запорожской области из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами погибла женщина

В Запорожской области из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами погибла женщина. Об этом сообщил временно и.о. губернатора области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Вчера противник нанёс три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина», — написал он.

Отмечается, что ещё один местный житель получил ранения. Его госпитализировали.

По словам Балицкого, вторую ракету украинцев сбили системой ПВО, а третий украинский снаряд не разорвался. Он добавил, что сапёры уже занялись уничтожением снаряда.