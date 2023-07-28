В Запорожской области из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами погибла женщина
В Запорожской области из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами погибла женщина. Об этом
«Вчера противник нанёс три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина», — написал он.
Отмечается, что ещё один местный житель получил ранения. Его госпитализировали.
По словам Балицкого, вторую ракету украинцев сбили системой ПВО, а третий украинский снаряд не разорвался. Он добавил, что сапёры уже занялись уничтожением снаряда.