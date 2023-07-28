В Воронеже на даче пенсионерки обнаружили схрон боеприпасов

В Воронеже на даче пенсионерки обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, боеприпасы нашли во время ремонта. Рабочие нашли предметы, напоминающие ручные гранаты и вызвали полицию.

Полицейские изъяли большое количество боеприпасов. Среди них 10 гранат и столько же тротиловых шашек. Помимо этого, на участке обнаружили два брикета, внутри которых, вероятно, находится взрывчатое вещество.

Полиция возбудила уголовное дело. Проводится проверка.