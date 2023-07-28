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В Рыбном на территории благоустройства улицы украли электрические кабели

В Рыбном на территории благоустройства улицы украли электрические кабели. Об этом сообщает Rybnoe.net.

Инцидент произошел на территории работ благоустройства улицы Большой, которое делается по нацпроекту «Комфортная городская среда».

Местный депутат сообщил, что окончание работ было запланировано на 31 августа, однако их приостановили из-за кражи электрических кабелей.

Он отметил, что в связи с кражей подали заявление в полицию.

Предварительно, работы продолжатся с 7 августа, когда на место поставят все недостающие элементы и оборудование.