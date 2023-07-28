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В Рязанской области при лобовом столкновении автомобилей пострадали два человека

В Рязанской области в пятницу, 28 июля, при лобовом столкновении автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел на трассе М5 в Путятинском районе.

На 310 километре в селе Путятино лоб в лоб столкнулись «Шкода Рапид» под управлением жителя Рязанской области и «Фольксваген Поло», за рулем которой был водитель из Тверской области.

Отмечается, что двух пострадавших отвезли в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.