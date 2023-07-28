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В Рязанской области полиция проводит рейд «Мотоцикл»

В Рязанской области 28 июля сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд «Мотоцикл». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские напоминают, что водители мототранспорта обязаны:

  • Всегда использовать защитную амуницию;
  • строго соблюдать скоростные ограничения;
  • соблюдать требования по регистрации транспорта;
  • своевременно проводите обслуживание своего мотоцикла;
  • ехать всегда со включенным ближним светом фар, вне зависимости от времени суток.

Также отмечается, что водителям мототранспорта запрещается находиться за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.