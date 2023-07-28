В Рязанской области полиция проводит рейд «Мотоцикл»

В Рязанской области 28 июля сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд «Мотоцикл». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские напоминают, что водители мототранспорта обязаны:

Всегда использовать защитную амуницию;

строго соблюдать скоростные ограничения;

соблюдать требования по регистрации транспорта;

своевременно проводите обслуживание своего мотоцикла;

ехать всегда со включенным ближним светом фар, вне зависимости от времени суток.

Также отмечается, что водителям мототранспорта запрещается находиться за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.