В Рязанской области полиция проводит рейд «Мотоцикл»
В Рязанской области 28 июля сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд «Мотоцикл». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейские напоминают, что водители мототранспорта обязаны:
- Всегда использовать защитную амуницию;
- строго соблюдать скоростные ограничения;
- соблюдать требования по регистрации транспорта;
- своевременно проводите обслуживание своего мотоцикла;
- ехать всегда со включенным ближним светом фар, вне зависимости от времени суток.
Также отмечается, что водителям мототранспорта запрещается находиться за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.