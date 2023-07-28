В Рязани на Оке прошли рейды по маломерным судам

В Рязани на Оке прошли рейды по маломерным судам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Рейды прошли в пятницу, 28 июля. В ходе патрулей были выявили несколько нарушений, некоторые отдыхающие находились в лодке без спасательного жилета. За это нарушение штраф составляет от 15 до 20 тысяч рублей. На первый раз нарушителям вынесли предупреждение и попросили вернуться на берег.

Отмечается, что проверка судовладельцев проводится ежедневно. 8 инспекторских участков осуществляют надзор в области маломерных судов по Рязани и Рязанской области. С 1 мая 2023 года инспекторами зарегистрировано 119 нарушений, связанных с несоблюдением правил эксплуатации судов.

В МЧС подчеркнули, что штраф за отсутствие удостоверения на право управления маломерным судном составляет от 5 до 10 тысяч рублей, за отсутствие регистрации судна — от 15 до 20 тысяч рублей.