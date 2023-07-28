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В Рязани на 17 улицах два дня подряд будут отключать свет

В Рязани на 17 улицах два дня подряд будут отключать свет. Об этом сообщили на сайте мэрии.

31 июля с 8.30 до 16.00 и 1 августа с 08.30 до 13.00 отключат электричество по следующим адресам:

  • улица Дягилевская, дом № 17, № 37, дома № с 71 по 85 (четная сторона), дома № с 54 по 68 (нечетная сторона), дом № 74, № 76, № 78;
  • улица Центральная, дома №№ с 64-74 (четная сторона), № 83, № 87;
  • улица 3-й Дягилевский проезд, дома №№ 35-49 (нечетная сторона), 53;
  • улица 4-й Дягилевский проезд, дома №№ 21-24, №№ 26-29, № 31;
  • улица 5-й Дягилевский проезд, дом № 12;
  • улица Парковая, дом № 31;
  • улица Аллейная, дома №№ 48-70 (четная сторона), №№ 41-55 (нечетная сторона);
  • улица 6-й Аллейный проезд, дома № 26, № 28, № 30, № 32, № 33;
  • улица 7-й Аллейный проезд, дома №№ 13-27 (нечетная сторона), № 18, № 20, № 22, № 24, № 32, № 34;
  • улица 8-й Аллейный проезд, дома №№ 1-14, № 17, № 18, № 20, № 22, № 24;
  • улица Детская, дома № 1, № 2, №№ 5- 13, № 17, № 18;
  • улица Базарная, дома №№ 1-39 (нечетная сторона), №№ 8-22 (четная сторона);
  • улица 1-й Базарный проезд, дома №№ 1-38;
  • улица 2-й Базарный проезд, дома №№ 1-8, № 11, № 12, № 18;
  • улица Овражная, дома № 62, № 66, № 68, № 70, № 88;
  • улица Тюшевская, дома № 2, № 4;
  • улица Раменская, дома № 3, № 5.

Отключение связано с проведением работ на воздушной линии.