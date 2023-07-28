В России создадут электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан

В России создадут электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Постановка россиян на воинский учет и снятие с него сможет проводиться не через личную явку в военкомат, а через электронный реестр.

Также, военнообязанные смогут вносить изменения в сведения о себе через портал Госуслуг. Повестки о призыве буду направлять по электронной почте, вручать лично в бумажном виде или направлять по обычной почте.

При этом, на портал Госуслуг будет приходить уведомление в личный кабинет.