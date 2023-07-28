В Москве мужчина обстрелял знакомого во время конфликта из-за машины

В Москве мужчина обстрелял знакомого во время конфликта из-за машины. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в районе Чертанова. У пострадавшего произошел конфликт с мужчиной, который облил его автомобиль шампанским.

«В результате выяснения отношений злоумышленник выстрелил во владельца автомобиля. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, а пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию», — приводит РЕН ТВ слова источника.

Отмечается, что мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости.

Злоумышленника задержали.