В Ленинградской области на берегу реки нашли тело инженера-геолога
В Ленинградской области на берегу реки нашли тело инженера-геолога. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в 20 метрах от берега озера Большое Зеленодольское. Отдыхающие заметили большую воронку от взрыва. Отмечается, что рядом находилось тело 62-летнего мужчины.
По данным 112, инженер-геолог вместе с женой отправился отдыхать на природу в пятницу, 21 июля, но домой они не вернулись.
По предварительным данным, мужчина скончался от удара взрывной волны после разорвавшейся металлической печи.
Поиски супруги погибшего продолжаются.