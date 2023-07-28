В Ленинградской области на берегу реки нашли тело инженера-геолога

В Ленинградской области на берегу реки нашли тело инженера-геолога. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в 20 метрах от берега озера Большое Зеленодольское. Отдыхающие заметили большую воронку от взрыва. Отмечается, что рядом находилось тело 62-летнего мужчины.

По данным 112, инженер-геолог вместе с женой отправился отдыхать на природу в пятницу, 21 июля, но домой они не вернулись.

По предварительным данным, мужчина скончался от удара взрывной волны после разорвавшейся металлической печи.

Поиски супруги погибшего продолжаются.