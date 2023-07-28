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В Госдуме предложили сажать россиян на четыре года за мелкое взяточничество

В Госдуме предложили сажать россиян на четыре года за мелкое взяточничество. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам депутата, такая же ответственность предлагается за коммерческий подкуп, в размере, не превышающем указанную сумму.

«Совместно с коллегами внесли законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп. Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — рассказал Пискарев.

Также он отметил, что за мелкое взяточничество будут конфисковать имущество. По словам политика, введение конфискации имущества позволит компенсировать ущерб потерпевшим.