В Белгородской области двоих рабочих смыло с крыши многоэтажки во время сильного ливня

В Белгородской области двоих рабочих смыло с крыши многоэтажки во время сильного ливня. Об этом сообщили в управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел 27 июля. Двое мужчин 2002 и 2000 годов рождения выполняли работы по замене кровли четырехэтажного жилого дома в без использования средств индивидуальной защиты.

В ходе выполнения работ 22-летний мужчина сорвался с крыши вниз и скончался на месте. Его 21-летний коллега тоже упал с крыши. Мужчина получил множественные травмы и доставлен в больницу.

полиция возбудила уголовное дело.