Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец» получила автобус

Для нужд ГАУ ДО РО «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец» в рамках проекта «Спорт-норма жизни» закупили вместительный, современный автобус. Об этом сообщает пресс-служба минспорта.

Благодаря автобусу ребята теперь будут с комфортом добираться до места проведения тренировочных занятий. Также автобус позволит спортсменам всех отделений спортивной школы быть более мобильными и принимать участие в большем количестве спортивных и тренировочных мероприятий.

«Нашим спортсменам отделения гребли на байдарках и каноэ данный автобус был необходим, так как спортсмены тренируются на водно-гребной базе в с. Шумашь и добраться до места было не так просто. Автобус рассчитан на 39 пассажирских мест, имеет систему кондиционирования, большое багажное отделение, что является необходимым, так как ребята с собой возят спортивные сумки, весла и другой инвентарь» — рассказывает директор.

Напомним, что всего с начала реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» для спортивных школ Рязанской области было приобретено девять автотранспортных средств.