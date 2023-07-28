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Сотрудники рязанского конструкторского бюро «Глобус» посетили НПП «Тепловодохран»

Сотрудники рязанского конструкторского бюро «Глобус», потенциального участника национального проекта «Производительность труда», посетили производственную площадку НПП «Тепловодохран». Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса.

Компания, которая специализируется на разработке и производстве приборов учета воды, тепла, электроэнергии, вошла в нацпроект в июне 2020 года. Предприятие с первых дней проявило активную позицию и делится своим опытом с другими компаниями, а также представителями из других регионов. Принципы бережливого подхода и высокая вовлеченность рабочей группы способствовали повышению выработки готовой продукции на пилотном участке более чем на 70%, а время, затрачиваемое на производство, сократилось на 80%.

По информации Агентства развития бизнеса, на сегодняшний день «Тепловодохран» является одним из лучших в регионе по результатам участия в нацпроекте.

«Компаниям, которые хотят развиваться, интересны яркие примеры внедрения улучшений и оптимизации и, конечно же, достигнутые результаты. Наша же задача ― показать и замотивировать сотрудников следовать технологиям бережливого производства, присоединившись к национальному проекту «Производительность труда», ― отметила руководитель Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Кристина Першина.

Гостям показали эталонный участок, где сегодня собирают по 3200 приборов в день, что выше исходного значения в 4 раза. Агентство развития бизнеса отмечает, что по итогам экскурсии представители «Глобуса» были впечатлены предприятием и его подходами к непрерывным улучшениям, а также вниманием к деталям.