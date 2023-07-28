Рязанских водителей предупредили о рейдах

В пятницу, 28 июля, и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по пресечению нарушений ПДД.

В пятницу, 28 июля, и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по пресечению нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.