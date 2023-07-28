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Рязанская прокуратура увидела нарушения в действиях мэрии и администрации школы № 75
Проверка организована по коллективному обращению и по поручению генпрокуратуры.

Рязанская прокуратура увидела нарушения в действиях мэрии и администрации школы № 75. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в региональной прокуратуре, по коллективному обращению и по поручению генпрокуратуры они организовали проверку, в ходе которой проанализировали деятельность администрации школы, рязанской мэрии и минобразования области.

«По результатам проверки прокуратурой области выявлены нарушения в деятельности администрации Рязани, а также образовательного учреждения (при ведении личных дел обучающихся), в целях устранения которых приняты меры реагирования», — говорится в ответе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что вопрос с обеспечением доступности образования в Рязани стоит остро и не ограничивается в школе № 75.

Напомним, что в апреле 2023 года девятиклассникам школы № 75 объявили, что учебное учреждение не планирует открывать в предстоящем учебном году десятые классы. Свое решение руководство объяснило тем, что школе предстоит принять десять первых классов, из-за чего она будет переполнена.

Родители детей возмутились принудительным переводом и написали заявление в прокуратуру. В ведомстве пообещали решить конфликт до начала июля. На учебный год 2023-2024 открыли один десятый класс.