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Рязанца осудят за убийство двух мужчин в Клепиковском районе

Рязанца осудят за убийство двух мужчин в Клепиковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все произошло в апреле 2022 года. Трое мужчин приехали для охоты в общедоступные охотничьи угодья на территории Клепиковского района. По прибытии на место они разбили временный лагерь, установили палатки и начали готовить еду и распивать алкоголь.

Внезапно между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес двум приятелям многочисленные ножевые ранения. От полученных травм они скончались на месте.

Отмечается, что после убийства, мужчина покинул место преступления.

Дело направлено в Рязанский областной суд. Рязанцу может грозить пожизненный срок.

Ранее стало известно имя подозреваемого в двойном убийстве в Клепиковском районе