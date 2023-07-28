Россияне, достигшие 27 лет в этому году, не будут подлежать срочной службе в следующем году

Заместитель министра обороны России Николай Панкратов объяснил, будут ли призывать на срочную службу мужчин, достигших в этом году 27 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Молодые люди, родившиеся в 1996 году, которые по каким-либо причинам еще не служили, будут направляться в запас и проходить срочную службу не будут.

«Я просто хочу абсолютно решительно подчеркнуть правильность такого толкования — все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву», — сказал Панков.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат.