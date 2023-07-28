Путин выделит 90 млн долларов на списание долгов странам Африки

Глава государства Владимир Путин 28 июля заявил, что Россия выделит африканским странам порядка 90 млн долларов на списание долгов. Об этом пишет «Глагол».

"Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд", — сообщил Путин.

Глава государства отметил, что Россия собирается налаживать дипломатические отношения с Африкой. В связи с этим будут открыты новые загранучреждения и увеличен штат сотрудников в действующих посольствах.

Ранее Путин пообещал бесплатно поставить пяти странам Африки по 50 тысяч тонн зерна.