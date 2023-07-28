Родственница гинеколога Юрия Гусака рассказала подробности его исчезновения

Родственница 75-летнего доцента РязГМУ, гинеколога Юрия Гусака рассказала о причине его исчезновения. Об этом пишет Telegram-канал «Rzn Life».

«Спасибо всем, кто отозвался. Дядю нашли, он стал жертвой мошенников, отдал им все свои сбережения для спасения близких и чудом остался жив.

Предупредите родителей, родственников, там действительно работают профессионалы, даже адекватные люди попадают под их влияние», — процитировал канал родственнику врача.

Ранее сообщалось, что местонахождение Юрия Гусака неизвестно с 26 июля. На следующий день мужчину нашли.