RN: африканцы на саммите «Россия-Африка» заинтересовались ватными палочками из Рязанской области

Африканцы на саммите «Россия-Африка» заинтересовались ватными палочками из Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал Russia News.

Отмечается, что представителей Африки привлекла необычная упаковка с африканками на этикетке рязанской компании «Емельянъ Савостинъ». Компания уже более 100 лет находится на рынке медицинских и расходных материалов.

Также в посте подчеркнули, что упаковку с африканскими женщинами создали специально к саммиту.