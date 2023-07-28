Путин: все проблемы должны решаться путем переговоров, но с Россией отказываются разговаривать

Глава государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию на территории Украины и расширение НАТО. Об этом пишет РИА Новости .

Путин отметил, что все проблемы, включая вопросы стратегической безопасности, должны решаться переговорами, но с Россией отказываются говорить.

«Мы уже говорили об этом, еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине, но мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры», — сказал Путин на саммите «Россия — Африка».

Глава российского государства отметил, что НАТО отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию.