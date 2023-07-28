Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
30°
Сбт, 29
20°
Вск, 30
21°
ЦБ USD 90.98 0.96 29/07
ЦБ EUR 99.96 -0.26 29/07
Нал. USD 89.43 / 92.25 28/07 11:10
Нал. EUR 98.2 / 100.5 28/07 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
7 часов назад
569
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
5 часов назад
377
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
Вчера 17:50
1 632
Volkswagen из Китая. Что представляет собой суббренд JETTA и где в Ряз...
Автомобили JETTA — это плод сотрудничества немецкой ком...
26 июля 10:37
2 689
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Путин: все проблемы должны решаться путем переговоров, но с Россией отказываются разговаривать

Глава государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию на территории Украины и расширение НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил, что все проблемы, включая вопросы стратегической безопасности, должны решаться переговорами, но с Россией отказываются говорить.

«Мы уже говорили об этом, еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине, но мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры», — сказал Путин на саммите «Россия — Африка».

Глава российского государства отметил, что НАТО отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию.