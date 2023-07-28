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Полицейские предупредили рязанцев о новой схеме мошенников

Полицейские предупредили рязанцев о новой схеме мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники сообщили, что телефонные мошенники могут требовать выкуп за якобы похищенного родственника

В полиции отметили, что в Рязанской области зарегистрирован новый, более изощренный способ телефонного мошенничества. Суть его заключается в том, что жертве звонят якобы сотрудники того или иного правоохранительного органа, сообщают ложные сведения о том, что информация о банковских счетах гражданина стала доступна третьим лицам, и со счетов пытаются похитить денежные средства. Звонящий уверяет, что это стало возможным из-за недобросовестных сотрудников банка, которые работают в связке с «силовиками» и предоставляют данную информацию сторонним лицам.

Потерпевшего просят снять все деньги с карты и перевести их на якобы безопасный счет, который будет продиктован. Также потерпевшего предупреждают о том, что данная информация секретная, и ее нельзя никому разглашать, даже родственникам.

Если потерпевший переводит свои деньги на счет злоумышленников, под различными предлогами у него спрашивают номера родственников и просят отключить действующую сим-карту и приобрести новую для связи с инструктирующим, после чего заселиться в гостиницу и ждать дальнейших распоряжений.

В это время мошенники начинают звонить его родственникам и говорят, что этот человек похищен и, если они хотят его увидеть живым, им необходимо перечислить выкуп. Родственники, поддавшись панике, и после неоднократных безуспешных попыток дозвониться до своего близкого, по указанию мошенников переводят на указанный счет оговоренную сумму.