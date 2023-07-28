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Отдыхающие в лагере аграрных вузов «Идея» встретились с рязанским министром сельского хозяйства

27 июля 2023 года участники VII Лагеря-семинара студенческого актива аграрных вузов России «Идея», который проходит в эти дни в спортивно-оздоровительном лагере «Ласково» РГАТУ имени Костычева, вместе с ректором Александром Шемякиным встретились с главой министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрием Филипповым.

В лагерь съехались 100 студентов аграрных вузов из Рязанской, Тамбовской, Орловской, Курской, Кировской, Кемеровской, Саратовской, Смоленской областей и Москвы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов отметил, что агропромышленный комплекс сегодня — это самая быстрорастущая и перспективная отрасль.

«Уже несколько лет, как Россия стала крупнейшим мировым поставщиком пшеницы, мы наращиваем экспорт других видов зерна, муки, масложировой продукции, мяса птицы, свинины, рыбы и другого продовольствия, продолжаем развитие, несмотря на санкции и экономическую нестабильность. Ваше поколение приходит в отрасль и будет участвовать в дальнейших изменениях», — подчеркнул он.

Во время диалога со студентами Дмитрий Филиппов и Александр Шемякин обсудили актуальные вопросы и перспективы развития АПК региона и России, рассказали о мерах поддержки молодых специалистов в отрасли, а также ответили на вопросы будущих аграриев.

Целью VII Лагеря-семинара студенческого актива аграрных вузов России «Идея» является укрепление межуниверситетских деловых связей на уровне органов студенческого самоуправления отраслевых вузов. В рамках лагеря предусмотрены образовательные тренинги, мастер-классы, интерактивные мероприятия, встречи с экспертами различных отраслей.