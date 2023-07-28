На Первомайском проспекте в Рязани изменится движение общественного транспорта
На Первомайском проспекте в Рязани изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.
Из-за ремонтных работ на тепловых сетях с 23:55 29 июля до 04:30 31 июля закроют движение транспорта по Первомайскому проспекту от поворота на улицу Каширина до пересечения с улицей Пожалостина при движении в сторону площади Ленина.
Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:
- троллейбусы № 1 следуют до остановки «площадь Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Братиславской, Полетаева до конечной остановки «Памятник Ф. Полетаеву» и обратно;
- троллейбусы № 3 при движении из микрорайона Дашково-Песочня до остановки «Художественный музей» будут следовать по своему маршруту, далее по улицам Ленина, Есенина, Спортивной, Гагарина до «ЦПКиО», при движении из микрорайона Горроща от «Радиоуниверситета» будут следовать по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту;
- троллейбусы № 5 (внутренние) будут следовать от конечной остановки «улица Строителей» будут следовать до остановки «площадь Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, до остановки «Приобанк», далее на разворот на Театральной площади, в обратном направлении по своему маршруту до конечного остановочного пункта «улица Строителей»;
- троллейбусы № 5 (наружные) от конечной остановки «улица Строителей» будут следовать до остановочного пункта «Приобанк» по своему маршруту, далее на разворот на Театральной площади, далее по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина, Дзержинского, Первомайскому проспекту до остановки «площадь Победы», далее по своему маршруту до конечного остановочного пункта «улица Строителей»;
- троллейбусы № 10 будут следовать от остановки «улица Крупской» следуют до остановки «площадь Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, до остановки «Приобанк», далее на разворот на Театральной площади и обратно;
- троллейбусы № 16 от остановки «Комбайновый завод» следуют до остановочного пункта «площадь Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, до остановочного пункта «Приобанк», далее на разворот на Театральной площади и обратно;
- автобусы №№ 7, 13, 23 при движении от площади Победы на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Библиотека имени Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;
- автобусы №№ 11, 17 при движении из микрорайона Канищево на участке пути между остановочными пунктами «Магазин Фаворит» и «Библиотека имени Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;
- автобус №№ 15, 24 при движении от площади Победы на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Медуниверситет» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Сенной, Маяковского, далее по своим маршрутам, при движении от площади Мичурина схема движения не меняется;
- автобусы № 20 при движении от площади Победы на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Театральная площадь» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своему маршруту;
- автобусы № 21 при движении из микрорайона Канищево на участке пути между остановочными пунктами «Магазин Фаворит» и «Медуниверситет» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Сенной, Маяковского, далее по своему маршруту, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;
- автобусы №№ 46М2, 47 М², 53 М², 65 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М², 99 М² на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Библиотека имени Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;
- автобусы № 41М2 на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Детский мир» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Соборной, далее по своему маршруту, при движении от Соборной площади схема движения не меняется;
- автобусы № 49М2 на участке пути между остановками «Первомайский рынок» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своему маршруту, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;
- автобусы № 77М2 при движении из поселка Мехзавода на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Медуниверситет» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту, при движении из пос. Карцево путь следования не меняется;
- автобусы № 90М2 при движении из микрорайона Горроща на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Магазин Фаворит» будут следовать (в прямом направлении) по Первомайскому проспекту, улица Каширина, далее по своему маршруту, при движении из мкр. Канищево схема движения не меняется.