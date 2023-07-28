На Первомайском проспекте в Рязани изменится движение общественного транспорта

На Первомайском проспекте в Рязани изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Из-за ремонтных работ на тепловых сетях с 23:55 29 июля до 04:30 31 июля закроют движение транспорта по Первомайскому проспекту от поворота на улицу Каширина до пересечения с улицей Пожалостина при движении в сторону площади Ленина.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме: