Минобороны: в Запорожской области ВСУ потеряли 180 человек и пять иностранных танков

В Запорожской области ВСУ потеряли 180 человек пять иностранных танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что на запорожском направлении русские военные уничтожили 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX.

Также ВСУ потеряли 17 БМП, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 американского производства, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».