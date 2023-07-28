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МИД РФ: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ после обстрела Ростовской области

Россия оставляет за собой право на жесткий ответ после обстрела Ростовской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов», — написала Захарова.

Напомним, днем 28 июля в таганроге произошел взрыв после падения обломков украинской ракеты. Также ВСУ попытались ударить по другим объектам в Ростовской области, все ракеты сбила система ПВО.