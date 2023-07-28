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Линзы Johnson & Johnson не войдут в новый список параллельного импорта

Линзы Johnson & Johnson не войдут в новый список параллельного импорта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Василия Осьмакова.

«Нет, не появятся», — сказал он в рамках интервью на форуме «Россия-Африка», отвечая на вопрос о включении линз бренда в этот список.

Осьмаков также напомнил, что компания выступила с заявлением о продолжении поставок буквально на следующий день после заявления Минпромторга РФ о внесении бренда в перечень параллельного импорта. В свою очередь, бесперебойные поставки — один из главных критериев невнесения продукции в этот список.

Первый замминистра также отметил, что Минпромторг РФ уже утвердил обновлённый перечень товаров, попадающих под параллельный импорт. В ближайшее время документ планируется направить на утверждение в Минюст РФ.

Напомним, в мае стало известно, что контактные линзы Johnson & Johnson в Россию будут завозить по параллельному импорту.