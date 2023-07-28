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Облпрокурор поручил проверить информацию о размещении бетоносмесительной установки в Кораблинском районе
Облпрокурор Дмитрий Коданёв поручил проверить сообщения СМИ о размещении бетоносмесительной установки в селе Пехлец Кораблинского района.

Облпрокурор Дмитрий Коданёв поручил проверить сообщения СМИ о размещении бетоносмесительной установки в селе Пехлец Кораблинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам жителей села, промышленный объект возводят в 100 метрах от социальных объектов и жилья. Кроме того, строители разбивают дорогу, которая не приспособлена для проезда крупного транспорта.

Во время проверки, проведение которой поручено прокурору Кораблинского района с привлечением специалистов органов Роспотребнадзора, дадут оценку исполнению санитарно-эпидемиологических требований при размещении объекта, а также соблюдению норм законодательства при содержании и использовании автодороги.

На место возведения объекта выехал прокурор Кораблинского района Максим Калачев. Ход и результат проверки контролируют в прокуратуре региона.