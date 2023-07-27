Жителя Скопинского района на 8,5 лет осудили за убийство матери

Жителя Скопинского района на 8,5 лет осудили за убийство матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 22 марта 2023 года. Пьяный мужчина в ходе ссоры нанес пожилой матери более 15 ножевых ранений в область головы, шеи и туловища. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. В следкоме подчеркнули, что ссора произошла из-за упрека матери в том, что сын не хотел работать.

Суд назначил мужчине 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.