Жителя Милославского района осудят за покупку GPS-трекера для слежки за бывшей женой

Жителя Милославского района осудят за покупку GPS-трекера для слежки за бывшей женой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

Следствием установлено, что в феврале 2023 года обвиняемый в интернет-магазине купил GPS-трекер, который соответствует категории технических спецсредств.

Мужчина поместил устройство в автомобиль бывшей супруги, чтобы получать информацию о перемещениях женщины.

Уточняется, что GPS-трекер предназначен для негласного получения информации. Устройством не разрешается свободно пользоваться на территории РФ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело направили в суд.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.