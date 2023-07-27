Жителя Милославского района осудят за покупку GPS-трекера для слежки за бывшей женой
Жителя Милославского района осудят за покупку GPS-трекера для слежки за бывшей женой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Рязанской области.
Следствием установлено, что в феврале 2023 года обвиняемый в интернет-магазине купил GPS-трекер, который соответствует категории технических спецсредств.
Мужчина поместил устройство в автомобиль бывшей супруги, чтобы получать информацию о перемещениях женщины.
Уточняется, что GPS-трекер предназначен для негласного получения информации. Устройством не разрешается свободно пользоваться на территории РФ.
Следствием собрана достаточная доказательственная база.
Уголовное дело направили в суд.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.