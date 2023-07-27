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Володин: страны перестанут покупать оружие у Запада, которое показало неэффективность у ВСУ

Некоторые страны перестанут закупать оружие у стран коллективного Запада в связи с тем, что оно показало неэффективность при применение его Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет. Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя», — написал Володин в Telegram-канале.