В Тамбовской области 17 человек отравились едой из суши-бара

В Тамбовской области 17 человек отравились едой из суши-бара. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в заведении «Суши Даром» отравились 17 человек, среди четверо детей. Пострадавших госпитализировали в областную больницу и оказали помощь.

Роспотребнадзор начали административное производство в отношении владельца суши-бара.

Отмечается, что при проведении осмотра помещений указанного предприятия выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Проводится проверка.