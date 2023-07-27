В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП между электричкой и легковушкой

В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП между электричкой и легковушкой. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась 27 июля. На железнодорожном переезде, проходящем через 28-й километр автодороги «Солдато-Александровское — Андреевский — Георгиевск» водитель автомобиля Lada Granta проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с локомотивом.

В результате скончались 30-летний водитель легковушки и его 65-летняя мать.

Полиция проводит проверку.