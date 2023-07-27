В Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима

В Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Рейд провели в четверг, 27 июля. Отдыхающим разъяснили правила пожарной безопасности и напомнили о недопустимости разведения костров и использования мангалов в лесу.

Рязанские спасатели напомнили, что горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.