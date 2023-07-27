В Шацке пропал 47-летний Олег Шалашный

В Шацке пропал 47-летний Олег Шалашный. Об этом сообщили в группе ПСО «Мещера».

Рязанец пропал 1 июля.

Рост мужчины составляет 175-180 сантиметров, он имеет худощавое телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза и густую бороду.

На правой руке мужчины отсутствует фаланга мизинца и фаланга безымянного пальцев, на левой руке отсутствует безымянный палец, отсутствует половина зубов.

Был одет в джинсовую куртку, темно-синие спортивные штаны и кепку. Возможно имел при себе паспорт.