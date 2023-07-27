В Ряжском зоопарке родились три львенка

В Ряжском зоопарке родились три львенка. Об этом сообщили на сайте рязанской епархии.

25 июля Ряжский зоопарк посетил митрополит Рязанский и Михайловский Марк и сфотографировался с новорожденными львятами.

В епархии подчеркнули, что лев является символом апостола и евангелиста Марка, небесного покровителя владыки.

Отмечается, что посетители Ряжского зоопарка могут принять участие в кормлении животных, а некоторых зверей можно погладить или подержать на руках с соблюдением всех необходимых мер безопасности.