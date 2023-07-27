В рязанском суде началось заседание по обжалованию ареста Игоря Грекова

В рязанском областном суде началось заседание по обжалованию ареста бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо из суда.

Греков подал апелляционную жалобу, чтобы обжаловать меру пресечения, вынесенную Советским районным судом. Ему назначили пребывание под стражей до 12 сентября.

На заседании Игорь Греков присутствует по видеосвязи из СИЗО. Его интересы защищает московский адвокат Эдуард Галустян.

Заседание проходит в закрытом режиме по просьбе Геркова и его защиты, так как исследуются материалы, составляющие медицинскую тайну и тайну следствия.

Напомним, что Грекова задержали 13 июля в Ростове-на-Дону в рамках дела о закупках медоборудования. Он обжаловал свой арест.