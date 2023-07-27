В Рязанской области в ДТП с перевернувшимся автомобилем пострадал мужчина

В Рязанской области в среду, 26 июля, в ДТП с перевернувшимся автомобилем пострадал мужчина. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел в Ермишинском районе на дороге «Сасово — Восход — Ермишь».

По словам очевидцев, авария случилась на повороте села Власово. 54-летний житель Нижегородской области превысил скорость и не справился с управлением. Машина опрокинулась и врезалась в дерево.

Водителя «Рено Логан» отвезли в реанимацию с многочисленными переломами.

Обстоятельства аварии уточняются.