В Рязани пройдут бесплатные уроки вождения на электросамокате

В Рязани пройдут бесплатные уроки вождения на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса кикшеринга Whoosh.

Мероприятие организовано администрацией Рязани, городской Госавтоинспекцией и сервисом кикшеринга Whoosh.

Уроки вождения пройдут 28 и 29 июля у входной группы Лесопарка со стороны улицы Свободы.

Обучающимся расскажут как устроен самокат, а также о том, как передвигаться на нем так, чтобы не нарушать правила, не доставлять дискомфорт другим участникам дорожного движения и не провоцировать возникновение ДТП.

После теоретической части участники проведут тестовую поездку на самокате по специально обустроенной территории с имитацией условий городского движения под присмотром опытного инструктора.

Курс обучения займет не более 10-15 минут.

Отмечается, что для участия в мероприятии не нужна регистрация. Оно бесплатно.