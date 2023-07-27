В Рязани на площади Победы оборвались троллейбусные провода

В Рязани на площади Победы оборвались троллейбусные провода. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел в четверг, 27 июля.

«Площадь Победы в сторону Барса. Снова обрыв троллейбусной контактной сети. Одна полоса закрыта сотрудниками для безопасности проезжающих. Хочется узнать, таким образом Администрация пытается выжать троллейбусы с улицы, исключив плановый ремонт линий и не планируя расширение маршрутов?», — написал автор поста.