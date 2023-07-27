В Рязани на день закроют движение по первому Тракторному проезду

В Рязани на день закроют движение по первому Тракторному проезду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С 08:00 3 августа до 24:00 4 августа по 1-ому Тракторному проезду в районе дома № 9 по Народному бульвару закроют движение транспорта.

Ограничение движения связано с капитальным ремонтом участка тепловых сетей по Народному бульвару.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки и огородят места производственных работ.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.