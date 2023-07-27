В Рязани хотят восстановить скульптуру «Россия — Родина моя», разрушенную вандалами в 80-х годах

В Рязани хотят восстановить скульптуру «Россия — Родина моя», разрушенную вандалами в 80-х годах. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

С предложением восстановить скульптуру «Мать Рязань» (другое название «Россия — Родина моя») к председателю Рязанской городской Думы Татьяне Панфиловой обратилась скульптор Раиса Лысенина.

Она попросила предоставить подходящее помещение для хранения фрагментов скульптуры «Россия — Родина моя». Для ее сохранения фонду «Творческое достояние» необходимо помещение площадью около 20 квадратных метров. Как рассказала Раиса Лысенина, близкие и коллеги Антонины Усаченко прилагают усилия, чтобы вернуть памятник на улицы Рязани.

Скульптура располагалась на Лыбедском бульваре, но в конце 80-х годов ее разрушили вандалы.

Фото: «МЕДИАРЯЗАНЬ».