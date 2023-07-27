В Рязани бабушку, которую госпитализировали накануне, вернули обратно в захламленную квартиру

В Рязани бабушку, которую госпитализировали накануне, вернули обратно в захламленную квартиру. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

В комментариях под постом, минтруда и соцзащиты Рязанской области сообщило, что социальные защитники связались с БСМП и взяли ситуацию под контроль.

«Сейчас социальная служба совместно с врачами определят форму оказания необходимой помощи. Пожилой женщине либо будет назначен социальный работник, либо обеспечены комфортные условия в социальном стационарном учреждении», — сообщили в ведомстве.

Ранее появилось видео госпитализации женщины из захламленной квартиры.