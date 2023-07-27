В Рязани 28 июля отключат холодную воду на четырех улицах
Несколько улиц Рязани 28 июля останутся без воды. Об этом сообщается на сайте городского «Водоканала».
Ресурса не будет с 9:00 до 15:30 по следующим адресам:
- улица Кольцова, дома № 10, № 10а, № 12, № 14, № 14а, № 16;
- улица Семинарская (б. Каляева), дома № 17 корпус 1, № 17 корпус 3, № 19, № 19 корпус 1, № 19 корпус 2;
- улица Сенная, дома № 1 (Правительство Рязанской области), № 10, № 10 корпус 1, № 10 корпус 3, № 12, № 12 корпус 2, № 12 корпус 3, № 12 корпус 4, № 14, № 18;
- улица Соборная, дома № 50 корпус 1, № 50 корпус 2.