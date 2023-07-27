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В Рязани 28 июля отключат холодную воду на четырех улицах

Несколько улиц Рязани 28 июля останутся без воды. Об этом сообщается на сайте городского «Водоканала».

Ресурса не будет с 9:00 до 15:30 по следующим адресам:

  • улица Кольцова, дома № 10, № 10а, № 12, № 14, № 14а, № 16;
  • улица Семинарская (б. Каляева), дома № 17 корпус 1, № 17 корпус 3, № 19, № 19 корпус 1, № 19 корпус 2;
  • улица Сенная, дома № 1 (Правительство Рязанской области), № 10, № 10 корпус 1, № 10 корпус 3, № 12, № 12 корпус 2, № 12 корпус 3, № 12 корпус 4, № 14, № 18;
  • улица Соборная, дома № 50 корпус 1, № 50 корпус 2.