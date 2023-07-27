В Пронском районе в 27 населенных пунктах на 10 дней отключат газ
В Пронском районе в 27 населенных пунктах на 10 дней отключат газ. Об этом сообщили на сайте регионального «Газпрома».
С 08:00 3 августа и до 12:00 13 августа ресурса в следующих населенных пунктах:
- деревни: Альютово, Бакланово, Гниломедово, Денисово, Елизаветино, Ивашково, Кареево, Ланинка, Мамоново, Терновая Погореловка;
- села: Береговая Погореловка, Березово, Елшино, Кисьва, Красное, Маклаково, Октябрьское, Руднево, Семенск, Яблонево;
- поселки: Восточный, Погореловский, Орловский, пронск, Синь;
- город Новомичуринск.
Отключение связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.