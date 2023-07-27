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В Пронском районе в 27 населенных пунктах на 10 дней отключат газ

В Пронском районе в 27 населенных пунктах на 10 дней отключат газ. Об этом сообщили на сайте регионального «Газпрома».

С 08:00 3 августа и до 12:00 13 августа ресурса в следующих населенных пунктах:

  • деревни: Альютово, Бакланово, Гниломедово, Денисово, Елизаветино, Ивашково, Кареево, Ланинка, Мамоново, Терновая Погореловка;
  • села: Береговая Погореловка, Березово, Елшино, Кисьва, Красное, Маклаково, Октябрьское, Руднево, Семенск, Яблонево;
  • поселки: Восточный, Погореловский, Орловский, пронск, Синь;
  • город Новомичуринск.

Отключение связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.