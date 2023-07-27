В Пронском районе в 27 населенных пунктах на 10 дней отключат газ

В Пронском районе в 27 населенных пунктах на 10 дней отключат газ. Об этом сообщили на сайте регионального «Газпрома».

С 08:00 3 августа и до 12:00 13 августа ресурса в следующих населенных пунктах:

деревни: Альютово, Бакланово, Гниломедово, Денисово, Елизаветино, Ивашково, Кареево, Ланинка, Мамоново, Терновая Погореловка;

села: Береговая Погореловка, Березово, Елшино, Кисьва, Красное, Маклаково, Октябрьское, Руднево, Семенск, Яблонево;

поселки: Восточный, Погореловский, Орловский, пронск, Синь;

город Новомичуринск.

Отключение связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.