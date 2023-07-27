В Подмосковье 30 человек напали на мужчину из-за подозрения в педофилии

В Подмосковье толпа людей устроила самосуд над 23-летним мужчиной из-за подозрения в приставаниях к детям. Об этом 27 июля сообщает Shot.

Инцидент произошел ночью в деревне Мисайлово. Под окнами дома толпа людей массово избила одного человека. По словам очевидцев, количество нападавших в какой-то момент достигло 30 человек. Они кричали, что мужчина — педофил, который домогался чьих-то детей.

После приезда на место полиции, большая часть людей разбежалась. Задержали только самых активных участников: 44-летнего и 26-летнего мужчин. Последнии ранее был судим за угон машины и кражу.

Отмечается, что избитого перед опросом отправили в больницу города Видного, однако он сбежал ещё до осмотра врача. Сейчас полиция его ищет.